Ребров – про перемогу Ференцвароша у матчі Ліги чемпіонів: Якість гри була не на висоті

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров прокоментував перемогу своєї команди над Лудогорцем у першому раунді кваліфікації до Ліги чемпіонів.

"Якщо враховувати, що це старт сезону, ми впоралися добре. А головне, що тепер у нас є актуальна інформація про суперника, відео з матчу. Дякую гравцям за старання і фанатам за підтримку.

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Звичайно, я задоволений, адже вдалося здобути перемогу, хоча якість гри була не на висоті. Перші 20 хвилин мені сподобалися, а потім команда була розслабленою, втратила контроль над грою.

Після сезону ми втратили лідерів, Петряка і Горіарана, але прийшли новачки і зуміли їх замінити", – цитує Сергія Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

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