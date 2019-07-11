Ребров – о победе Ференцвароша в матче Лиги чемпионов: Качество игры было не на высоте

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал победу своей команды над Лудогорцем в первом раунде квалификации Лиги чемпионов.

"Если учитывать, что это старт сезона, мы справились хорошо. А главное, что теперь у нас есть актуальная информация о сопернике, видео с матча. Спасибо игрокам за старание и фанатам за поддержку.

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Конечно, я доволен, ведь удалось одержать победу, хотя качество игры было не на высоте. Первые 20 минут мне понравились, а потом команда была расслабленной, потеряла контроль над игрой.

После сезона мы потеряли лидеров, Петряка и Гориарана, но пришли новички и сумели их заменить", – цитирует Сергея Реброва официальный сайт Ференцвароша.

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