Кваліфікація Ліги чемпіонів: Сабуртало розгромив Шериф, БАТЕ та П'яст не виявили сильнішого

Завершилися перші матчі другого ігрового дня у першому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів, 1-й кваліфікаційний раунд

Партизані – Карабах – 0:0

БАТЕ – П'яст – 1:1

Голи: Драгун, 64 – Пажишек, 36

Вилучення: Драгун, 90

Шериф – Сабуртало – 0:3

Голи: Роловіч, 30, Кохреїдзе, 67, Какубава, 71

Ференцварош – Лудогорець – розпочався о 21:00

Слован – Сутєска – розпочався о 21:15

Дандолк – Рига – розпочався о 21:45

Лінфілд – Русенборг – розпочався о 21:45

Валюр – Марібор – розпочнеться о 23:00

Албанський чемпіон Партизані втримав суху нічию у домашньому поєдинку проти азербайджанського Карабаха, який минулоріч грав у груповому етапі Ліги Європи.

Натомість грузинський чемпіон Сабуртало несподівано легко розгромив молдовський Шериф. Роловіч, Кохреїдзе та Какубава своїми забитими м'ячами в Тирасполі фактично вирішили долю путівки до наступного раунду змагань.

У ще одному поєдинку не змогли виявити сильнішого чемпіони Білорусі та Польщі. Рахунок відкрили поляки: Пажишек вдало зіграв головою після затяжної атаки П'яста. "Сябри" відігралися у другому таймі: Стасевич втримав м'яч на правому фланзі й прострілив на лінію штрафного майданчика, а там Станіслав Драгун класно пробив у нижній кут – 1:1 і доля путівки до 2-го раунду вирішиться у Глівіце.