ПСЖ – Реал: мадридці взяли на гру однакову кількість воротарів і півзахисників

"Вершкові" оголосили список гравців, яких Зінедін Зідан візьме з собою на перший матч групового етапу Ліги чемпіонів у Париж.

Мадридський Реал у своєму Твіттері опублікував список футболістів, які вирушать на матч першого туру Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ.

Серед заявлених гравців: Тібо Куртуа, Альфонс Ареола, Дієго Альтубе, Даніель Карвахаль, Едер Мілітао, Рафаель Варан, Альваро Адріосола, Ферлан Менді, Адрі де ла Фуенте, Тоні Кроос, Каземіро, Хамес Родрігес, Еден Азар, Карім Бензема, Гарет Бейл, Лукас Васкес, Лука Йовіч, Жуніор Вінісіус, Родріго.

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Варто зазначити, що лазарет іспанської команди переповнений – "галактіокс" потерпають від епідемії травм. Останнім серед когорти травмованих став Марсело, що травмувався у матчі проти Леванте.

Додамо, що матч ПСЖ – Реал відбудеться 18-го вересня, початок о 22:00.

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