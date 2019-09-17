ПСЖ – Реал: мадридцы взяли на игру одинаковое количество вратарей и полузащитников

"Сливочные" объявили список игроков, которых Зинедин Зидан возьмет с собой на первый матч группового этапа Лиги чемпионов в Париж.

Мадридский Реал в своем Твиттере опубликовал список футболистов, которые отправятся на матч первого тура Лиги чемпионов против французского ПСЖ.

Среди заявленных игроков: Тибо Куртуа, Альфонс Ареола, Диего Альтубе, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Альваро Адриосола, Ферлан Мэнди, Адри де ла Фуэнте, Тони Кроос, Каземиро, Хамес Родригес, Эден Азар, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Лука Йович, Жуниор Винисиус, Родриго.

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Стоит отметить, что лазарет испанской команды переполнен – "галактиокс" страдают от эпидемии травм. Последним из когорты травмированных стал Марсело, травмировавшийся в матче против Леванте.

Добавим, что матч ПСЖ – Реал состоится 18 сентября, начало в 22:00.

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