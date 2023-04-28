В матчі проти Жирони, який закінчився поразкою "вершкових" (2:4), Лука Модріч отримав пошкодження і був змушений покинути поле.

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Як повідомляє Marca, у хорватського півзахисника м'язова травма. Він пропустить найближчі матчі Реала, а саме зустрічі проти Альмерії та Реал Сосьєдада в Ла Лізі. Мало шансі на те, що Модріч зможе допомогти своїй команді у фіналі Кубка Іспанії. Також не можна наразі сказати, чи зіграє півзахисник у півфіналі Ліги чемпіонів, в якому Реал зустрінеться з Манчестер Сіті.

Лука Модріч – ключовий гравець у системі Карло Анчелотті. Його травма – величезний удар по команді. В цьому сезоні хорват зіграв у 44 матчах у всіх турнірах. В його активі шість голів та шість результативних передач.

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