Реал потерял ключевого игрока – он рискует пропустить матч против Манчестер Сити
На финише сезона мадридцы остались без основного полузащитника.
В матче против Жироны, который закончился поражением "сливочных" (2:4), Лука Модрич получил повреждение и был вынужден покинуть поле.
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Как сообщает Marca, у хорватского полузащитника мышечная травма. Он пропустит ближайшие матчи Реала, а именно встречи против Альмерии и Реал Сосьедад в Ла Лиге. Модрич сильно рискует пропустить финал Кубка Испании против Осасуны, а также первый матч с Манчестер Сити в полуфинале Лиги чемпионов.
Лука Модрич – ключевой игрок в системе Карло Анчелотти. Его травма – огромный удар по команде. В этом сезоне хорват сыграл в 44 матчах во всех турнирах. В его активе шесть голов и шесть результативных передач.
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