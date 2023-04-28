В матче против Жироны, который закончился поражением "сливочных" (2:4), Лука Модрич получил повреждение и был вынужден покинуть поле.

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Как сообщает Marca, у хорватского полузащитника мышечная травма. Он пропустит ближайшие матчи Реала, а именно встречи против Альмерии и Реал Сосьедад в Ла Лиге. Модрич сильно рискует пропустить финал Кубка Испании против Осасуны, а также первый матч с Манчестер Сити в полуфинале Лиги чемпионов.

Лука Модрич – ключевой игрок в системе Карло Анчелотти. Его травма – огромный удар по команде. В этом сезоне хорват сыграл в 44 матчах во всех турнирах. В его активе шесть голов и шесть результативных передач.

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