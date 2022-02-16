Поразка в першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ проти ПСЖ для Реала була затьмарена також кадровими втратами.

Півзахисник Каземіро та лівий оборонець Ферлан Менді отримали жовті картки. Відтак, обидва футболісти не зможуть зіграти 9 березня у повторному матчі на полі Реала через дискваліфікацію. Наставник мадридців залишився незадоволеним діями арбітра матчу Даніеле Орсато.

Незабитий пенальті Мессі та гол Мбаппе у відеоогляді матчу ПСЖ – Реал – 1:0

"Після матчу я поговорив із Орсато і сказав йому, що він дав нам дві незаслужені картки. Менді та Каземіро через це пропустять наступну гру. Зрештою, це не вперше, коли ці футболісти не зіграють. У нас є шаблон, і ми можемо замінити їх.

У Мадриді ми маємо запропонувати сильнішу гру, ніж сьогодні. Як я вже сказав, ми добре захищалися, а сталося так, що з м'ячем у нас було більше проблем, ніж зазвичай", – цитує Анчелотті офіційний сайт Реала.

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