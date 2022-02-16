Полузащитник Каземиро и левый защитник Ферлан Менди получили желтые карточки. Следовательно, оба футболиста не смогут сыграть 9 марта в ответном матче на поле Реала из-за дисквалификации. Наставник мадридцев остался недоволен действиями арбитра матча Даниэле Орсато.

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"После матча я поговорил с Орсато и сказал ему, что он дал нам две незаслуженные карточки. Менди и Каземиро из-за этого пропустят следующую игру. В конце концов, это не в первый раз, когда эти футболисты не сыграют. У нас есть шаблон, и мы можем заменить их.

В Мадриде мы должны предложить более сильную игру, чем сегодня. Как я уже сказал, мы хорошо защищались, а произошло так, что с мячом у нас было больше проблем, чем обычно", – цитирует Анчелотти официальный сайт Реала.

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