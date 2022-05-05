Футболисты Реала не сдерживали эмоций в раздевалке после героического выхода в финал Лиги чемпионов. Громкие возгласы, зажигательные танцы от Менди, Винисиуса и других игроков мадридского клуба передавали эмоции фанатов после матча.

Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:1 – видео голов и обзор матча

Впрочем, не все разделяли эту радость. В частности, Андрей Лунин был очень сдержан и даже не улыбнулся, зайдя в раздевалку.

Напомним, Реал одолел Манчестер Сити в ответном матче (3:1), забив два гола за 2 минуты и переведя игру в овертайм, где и добил соперника. Команду Анчелотти в финале ЛЧ ожидает Ливерпуль.

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