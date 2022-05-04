Реал приймає Манчестер Сіті у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Перша зустріч завершилась із рахунком 4:3 на користь команди Пепа Гвардіоли. Відтак, Мадриду було життєво важливо забивати. Та протягом понад 70 хвилин їм цього не вдалось зробити.

Натомість відзначився Сіті після виходу Олександра Зінченка. Наш захисник розпочав гольову атаку, яку завершив Марез потужним ударом у ближній кут воріт Куртуа. Мадридці не здались й у своєму коронному стилі оформили камбек завдяки дублю Родріго. Матч перейшов в овертайм, де Бензема реалізував пенальті.

Відео гола Мареза:

Відео першого гола Родріго:

Відео другого гола Родріго:

Відео гола Бензема: