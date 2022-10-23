У цьому матчі команді не допоможе Карім Бензема. Найкращий гравець світу через травму опинився поза заявкою. Раніше 34-річний нападник пропустив поєдинок Ла Ліги проти Севільї (3:1).

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Не зіграє і Феде Вальверде, який став одним із лідерів "вершкових". А от Андрій Лунін, як і його конкурент Тібо Куртуа, вирушить до Німеччини. Всього у списку Карло Анчелотті 23 футболісти, інформує офіційний Twitter "вершкових".

Матч РБ Лейпциг – Реал Мадрид відбудеться 25 жовтня о 22:00 за київським часом. "Вершкові" вже вийшли в плей-офф ЛЧ і можуть допомогти Шахтарю. Якщо команда Анчелотті не програє німцям, а Шахтар здолає Селтік на виїзді, то перед останнім туром "гірники" вийдуть на друге місце групи F. Тоді в останньому турі українську команду влаштує і нічия з РБ Лейпциг.

Якщо ж Реал програє в Німеччині, а Шахтар втратить очки, то посяде максимум 3 місце в групі.

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