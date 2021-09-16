Королівський клуб в рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів наприкінці матчу дотиснув Інтер, хоча згідно зі статистикою перемагати мали б господарі.

Інтер – Реал – 0:1 – відео гола та огляд матчу суперників Шахтаря

Відтак, мадридці встановили унікальне досягнення. Реал став першою командою в історії, яка виграла 7 поспіль матчів на території Італії у єврокубках. Серія стартувала у 2016 році, за цей час "вершкові" по два рази перемогли Інтер та Рому і ще по разу – Аталанту, Ювентус і Наполі.

Зауважимо, що другий тур групового етапу ЛЧ Реал зіграє проти сенсаційного лідера групи – молдовського Шерифа. Матч запланований на 28 вересня.

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