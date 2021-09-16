Інтер мінімально поступився Реалу у 1-му турі Ліги чемпіонів. Дивіться відео гола та огляд матчу Інтер – Реал на Футбол 24.

Інтер мав відчутну перевагу упродовж матчу, однак реалізувати бодай один момент не вдавалося. На біду міланців, неймовірний кураж спіймав і Тібо Куртуа, який здійснив кілька важливих сейвів.

Реал на останніх хвилинах вирвав перемогу над Інтером на виїзді

Розв'язка настала на 89-ій хвилині, коли спрацювали "джокери" Реала. Камавінга обігрався з Вальверде та виконав точну передачу на Родріго, який приніс "вершковим" перемогу. 0:1 – Реал разом з Шерифом ділить звання лідера групи D, а Інтер та Шахтар без очок.