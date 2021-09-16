Королевский клуб в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов в конце матча дожал Интер, хотя согласно статистике побеждать должны были хозяева.

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Следовательно, мадридцы установили уникальное достижение. Реал стал первой командой в истории, которая выиграла 7 подряд матчей на территории Италии в еврокубках. Серия стартовала в 2016 году, за это время "сливочные" по два раза победили Интер и Рому и еще по разу – Аталанту, Ювентус и Наполи.

Заметим, что второй тур группового этапа ЛЧ Реал сыграет против сенсационного лидера группы – молдавского Шерифа. Матч запланирован на 28 сентября.

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