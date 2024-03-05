Реал Сосьєдад – ПСЖ: стартові склади та онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
21:03 - Читать на русском
Реал Сосьєдад у рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 приймає ПСЖ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
41' live
15’ Кіліан Мбаппе
Матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ 2023/24 між Реал Сосьєдадом та ПСЖ пройде у Сан-Себастьяні на стадіоні "Аноета". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO.
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Перша зустріч завершилась перемогою парижан з рахунком 2:0.
Стартові склади
Реал Сосьєдад:
ПСЖ:
Реал Сосьєдад – ПСЖ: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
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