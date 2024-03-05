Реал Сосьедад в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 принимает ПСЖ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию - в этой новости на "Футбол 24".

Ответный матч 1/8 финала ЛЧ 2023/24 между Реал Сосьедадом и ПСЖ пройдет в Сан-Себастьяне на стадионе “Аноэта”. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO.

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Первая встреча завершилась победой парижан со счетом 2:0.

Стартовые составы

Реал Сосьедад:

ПСЖ:

Реал Сосьедад – ПСЖ: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов