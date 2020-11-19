Зінедін Зідан може зіткнутися з проблемами в обороні "вершкових" у найближчих поєдинках.

Капітан "галактікос" Серхіо Рамос отримав травму правого підколінного сухожилля в матчі Іспанія – Німеччина (6:0). На 40 хвилині іспанець відчув біль та попросив заміну.

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Як повідомляє Marca, оборонець не зіграє у найближчих зустрічах з Вільяреалом (21 листопада) в Ла Лізі та Інтером (25 числа) в ЛЧ. Також Рамос ризикує пропустити матч із Шахтарем через непередбачувано довгі терміни відновлення від м'язових пошкоджень. Проте, клуб все ж сподівається, що капітан встигне повернутись у стрій до матчу з "гірниками", який відбудеться 1 грудня.

Зауважимо, "вершкові" без Серхіо програли сім із восьми останніх матчів Ліги чемпіонів. У поточному сезоні в активі Рамоса 10 поєдинків за Реал (3 голи та асист).

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