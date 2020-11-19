Зинедин Зидан может столкнуться с проблемами в обороне "сливочных" в ближайших поединках.

Капитан "галактикос" Серхио Рамос получил травму правого подколенного сухожилия в матче Испания – Германия (6:0). На 40 минуте испанец почувствовал боль и попросил замену.

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Как сообщает Marca, защитник не сыграет в ближайших встречах с Вильярреалом (21 ноября) в Ла Лиге и Интером (25 числа) в ЛЧ. Также Рамос рискует пропустить матч с Шахтером в связи с непредсказуемо длинными сроками восстановления от мышечных повреждений. Однако, клуб все же надеется, что капитан успеет вернуться в строй к матчу с "горняками", который состоится 1 декабря.

Заметим, "сливочные" без Серхио проиграли семь из восьми последних матчей Лиги чемпионов. В текущем сезоне в активе Рамоса 10 поединков за Реал (3 гола и ассист).

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