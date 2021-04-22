"Ювентус і Мілан не пішли, Барселона ще думає. Можливо, ми можемо трохи змінити формат – від Англії входять чотири найкращі, від Іспанії також чотири. Важливо те, що великі команди грають одна з одною, а діти будуть дивитись футбол. Проблема в тому, що УЄФА вбив нас наступного дня із жахливою агресією. Ми точно припустилися деяких помилок. Але вони знали, що ми збираємось робити, і чекали цього. Ті, хто не хоче втрачати свої привілеї.

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Футбол підтримують найбільші клуби – так було завжди. Протистояння Кріштіану і Мессі було чудовим не лише для Мадрида та Барси, але і для всього іспанського футболу, і футболу загалом. Не може бути, щоб в Англії 6 клубів втрачали гроші, а 14 заробляли. В Іспанії перша трійка втрачає гроші, а інші заробляють. Це не може продовжуватись. Наразі багаті – це ті, хто втрачає гроші.

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Ми відкриті для інших ідей. Втім, якщо клуб з меншої ліги, скажімо Туреччини, хоче вступити, то постає проблема – гроші надходять від великих ігор, де є конкуренція. Ігри без конкуренції не приносять грошей. Контракти підписують серйозні люди, бізнесмени, які знають цей світ. Минулої доби ми домовились почекати і спробувати пояснити краще свої принципи. Ми відкриті для інших ідей", – цитує Переса кореспондент Дермот Корріган з посиланням на El Larguero.

Додамо, що Мілан офіційно заявляв про вихід із Суперліги, а Ювентус визнав, що наразі продовжувати проект неможливо. Барселона взагалі не була повноцінним учасником, оскільки члени клубу не встигли провести голосування.

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