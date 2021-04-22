"Как эта история повлияет на возможность Реала сыграть в полуфинале ЛЧ? Дело в том, что сезон уже начался. Телевидение начнет судиться с нами, если мы не проведем полуфинал. Поэтому вероятность того, что игра не состоится на следующей неделе, относительно мала, но она все же существует. Но теперь все будет немного по-другому.

"Ювентус и Милан не ушли, Барселона еще думает": Перес – о перспективах возрождения Суперлиги и новом формате

Двери УЕФА открыты, но в то же время всем придется страдать от последствий своих действий. Футбол – очень интересный процесс. Я думаю, что все эти клубы являются частью УЕФА. Но, конечно, у меня больше никогда не будет личных отношений с определенными людьми. Я всегда могу разделить это", – цитирует Чеферина AS.

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Напомним, именно президент Реала Флорентино Перес был главным инициатором Суперлиги, но проект продержался только двое суток.

Флорентіно Перес: правила бізнесу від ідеолога Суперліги – він зазіхає на футбол, який ми любимо