Головний тренер Реала Зінедін Зідан визначився із гравцями, які вирушать на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі.

Зідан візьме до Лондона 23 гравців, які протистоятимуть Челсі у рамках другого півфіналу Ліги чемпіонів, інформує офіційний твіттер Реала. Відзначимо, що Менді та Рамос встигли відновитись від травм, а Феде Вальверде вилікувався від коронавірусу, але Мадрид не зможе розраховувати на Варана.

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Голкіпери: Куртуа, Лунін, Альтубе.

Захисники: Мілітао, Рамос, Начо, Марсело, Одріосола, Менді, Мігель.

Півзахисники: Кроос, Модріч, Каземіро, Вальверде, Іско, Аррібас, Бланко.

Нападники: Азар, Бензема, Асенсіо, Вінісіус, Родріго, Маріано.

До слова, перший поєдинок між Реалом та Челсі завершився нічиєю 1:1 на полі мадридців. Матч-відповідь відбудеться вже завтра, 5 травня, початок зустрічі о 22:00.

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