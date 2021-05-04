Главный тренер Реала Зинедин Зидан определился с игроками, которые отправятся на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против Челси.

Зидан возьмет в Лондон 23 игроков, которые будут противостоять Челси в рамках второго полуфинала Лиги чемпионов, информирует официальный твиттер Реала. Отметим, что Менди и Рамос успели оправиться от травм, а Феде Вальверде вылечился от коронавируса, но Мадрид не сможет рассчитывать на Варана.

Челси – Реал: Марсело решил свои "политические" проблемы и сможет сыграть в ответном матче

Голкиперы: Куртуа, Лунин, Альтубе.

Защитники: Милитао, Рамос, Начо, Марсело, Одриосола, Менди, Мигель.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Аррибас, Бланко.

Нападающие: Азар, Бензема, Асенсио, Винисиус, Родриго, Мариано.

К слову, первый поединок между Реалом и Челси завершился ничьей 1:1 в поле мадридцев. Ответный матч состоится уже завтра, 5 мая, начало встречи в 22:00.

Реал – Челси: провальный план Зидана, Вернер прощает, Бензема творит магию, а Канте – герой полуфинала Лиги чемпионов