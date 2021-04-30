Серхіо Рамос готовий повернутися на поле, а Марсело не доведеться жертвувати матчами через присутність на дільницях Мадрида під час місцевих виборів.

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"Так, у Марсело виникли ці обов'язки. Він виконає їх, а в середу буде готовий нам допомогти. Рамос також може бути з нами. Заявка ще не сформована, але Серхіо повністю готовий", – цитує Зідана Marca.

Нагадаємо, матч-відповідь між Челсі та Реалом відбудеться 5 травня. Поєдинок у Мадриді завершився нічиєю 1:1.

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