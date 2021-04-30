Челсі – Реал: Марсело вирішив свої "політичні" проблеми і зможе зіграти у матчі-відповіді
17:18 - Читать на русском
Головний тренер Реала Зінедін Зідан розповів про кадрову ситуацію в команді.
Серхіо Рамос готовий повернутися на поле, а Марсело не доведеться жертвувати матчами через присутність на дільницях Мадрида під час місцевих виборів.
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"Так, у Марсело виникли ці обов'язки. Він виконає їх, а в середу буде готовий нам допомогти. Рамос також може бути з нами. Заявка ще не сформована, але Серхіо повністю готовий", – цитує Зідана Marca.
Нагадаємо, матч-відповідь між Челсі та Реалом відбудеться 5 травня. Поєдинок у Мадриді завершився нічиєю 1:1.
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