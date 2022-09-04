Ігор Йовічевіч визначився з переліком футболістів, які спробують здобути перші очки у Лізі чемпіонів 2022/23.

У дебютному для себе матчі Ліги чемпіонів головний тренер "помаранчево-чорних" розраховує на 27 футболістів. Це всі, хто заявлений на ЛЧ – жодних втрат у Шахтаря немає.

РБ Лейпциг – Шахтар: лідер німців не зможе зіграти проти "гірників" у матчі Ліги чемпіонів

Список гравців Шахтаря на матч проти РБ Лейпциг:

Воротарі: 1. Олексій Шевченко, 12. Тимур Пузанков, 30. Андрій Пятов, 81. Анатолій Трубін.



Захисники: 4. Сергій Кривцов, 5. Валерій Бондар, 15. Богдан Михайліченко, 22. Микола Матвієнко, 23. Лукас Тейлор, 26. Юхим Конопля, 28. Мар'ян Фарина, 32. Едуард Козік.



Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Тотовицький, 8. Георгій Судаков, 9. Мар'ян Швед, 10. Михайло Мудрик, 11. Олександр Зубков, 16. Дмитро Криськів, 17. Невен Джурасек, 21. Артем Бондаренко, 27. Олег Очеретько, 34. Іван Петряк.



Нападники: 2. Лассіна Траоре, 14. Данило Сікан, 19. Андрій Кулаков, 20. Дмитро Топалов.

Матч РБ Лейпциг – Шахтар відбудеться 6 вересня о 22:00. В іншому поєдинку групи F зіграють Реал і Селтік.

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