"Після двох поразок від німецької Борусії гравців Шахтаря не раз критикували. Однак, підопічні Луїша Каштру довели, що у них справжній "гірницький" характер, що в ключовий момент можуть зібратися і досягти потрібного результату. Навіть у протистоянні з грандом світового футболу.

Вітао оцінив шанси Шахтаря на вихід з групи після другого тріумфу над Реалом

Пригадується, коли Шахтар переміг Реал у Мадриді, і ніяк інакше, аніж сенсаційною, цю перемогу не називали. Повторний матч з Реалом в Києві підтвердив невипадковість того зльоту в столиці Іспанії. Вчора Шахтар чітко зіграв на результат. У першому таймі моментами було дуже складно, але хлопці зуміли вистояти і, порадувавши самовіддачею, тактичною гнучкістю, після перерви схилили шальки терезів на свою користь. Переконаний, цей Шахтар іспанський чемпіон запам'ятає надовго.

Поза сумнівом, ефектна перемога над Реалом додасть впевненості Шахтарю. Вона йому дуже знадобиться в заключному матчі групового етапу з Інтером. Ситуація склалася так, що на вихід в плей-офф претендують всі учасники. Для "гірників" протистояння в Мілані буде схожим на фінал, дуже сподіваюся, що щасливий квиток в наступний раунд буде в руках Шахтаря", – цитує Кучера Meta-ratings.

У квартеті В неймовірно закручена інтрига – путівки в плей-офф ЛЧ будуть розігруватись в останньому турі. Наразі лідирує Борусія М з 8 очками, Шахтар йде другим (7 пунктів), випереджаючи Реал за додатковими показниками (7), а Інтер розташовується на дні (5). В останньому турі "гірники" зустрінуться з "нерадзуррі".

Шахтар двічі шокував Реал, але ризикує залишитися без єврокубків – всі розклади для "гірників" перед останнім туром ЛЧ