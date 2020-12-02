"У першому матчі з Реалом відбувся мій дебют у Лізі чемпіонів, але тоді я провів на полі лише кілька хвилин. Поєдинок у Мадриді можна вважати моєю прем’єрою, а сьогодні була перша гра Ліги чемпіонів у стартовому складі Шахтаря. Я дуже радію цьому, а також підсумковій перемозі нашої команди! Завжди чимало працював на тренуваннях і розумів, що, коли з’явиться нагода, гратиму.

Шахтар – Реал – 2:0 – відео голів і огляд матчу

Ми завжди ретельно відпрацьовуємо гру в обороні, незалежно від сили суперника. Сьогодні нам протистояла найсильніша команда Європи, і ми змогли дати їй гідну відсіч, продемонструвати все те, що відпрацьовували на тренуваннях. Це наслідки нашої праці, й ми намагатимемось продовжувати так і далі. Напевно, це був наш день, усі були суперзосередженими від першої й до останньої хвилини. Спокій і підготовка стали ключовими в тому, що ми не пропустили.

Шанси на прохід в 1/8 фіналу ЛЧ? Головне – лишатися на землі, не злітати надто високо в небо, адже потрібно досягти результату в останній грі Ліги чемпіонів у Мілані з Інтером. Це також дуже міцна команда, однак ми робитимемо все, щоб пройти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів", – цитує Вітао офіційний сайт Шахтаря з посиланням на ТК Футбол.

У квартеті В неймовірно закручена інтрига – путівки в плей-офф ЛЧ будуть розігруватись в останньому турі. Наразі лідирує Борусія М з 8 очками, Шахтар йде другим (7 пунктів), випереджаючи Реал за додатковими показниками (7), а Інтер розташовується на дні (5). В останньому турі "гірники" зустрінуться з "нерадзуррі".

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