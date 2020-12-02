"После двух крупных поражений от немецкой Боруссии в игроков Шахтера было выпущено немало критических стрел. Однако подопечные Луиша Каштру доказали, что у них настоящий "горняцкий" характер, что в ключевой момент могут собраться и добиться нужного результата. Даже в протистоянии с грандом мирового футбола.

Витао оценил шансы Шахтера на выход из группы после второго триумфа над Реалом

Припоминается, когда Шахтер взял верх над Реалом в Мадриде, то иначе, как сенсационной эту победу не называли. Но повторный матч с Реалом в Киеве подтвердил не случайность того взлета в столице Испании. Вчера Шахтер четко сыграл на результат. В первом тайме моментами было очень сложно, но ребята сумели выстоять и, порадовав самоотдачей, тактической гибкостью, после перерыва склонили чаши весов в свою пользу. Убежден, этот Шахтер испанский чемпион запомнит надолго.

Вне сомнения, эффектная победа над Реалом прибавит уверенности Шахтеру. Она ему очень пригодится в заключительном матче группового этапа с Интером. Ситуация сложилась так, что на выход в плей-офф претендуют все участники. Для "горняков" противостояние в Милане будет похожим на финал, очень надеюсь, что счастливый билет в следующий раунд окажется у Шахтера", – цитирует Кучера Meta-ratings.

В квартете В невероятно закрученная интрига – путевки в плей-офф ЛЧ будут разыгрываться в последнем туре. Сейчас лидирует Боруссия М с 8 очками, Шахтер идет вторым (7 пунктов), опережая Реал по дополнительным показателям (7), а Интер располагается на дне (5). В последнем туре "горняки" встретятся с "нерадзурри".

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