Шахтар на виїзді зустрічається з мадридським Реалом 21 жовтня 2020-го у рамках першого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Де дивитися матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Реал – Шахтар відбудеться у середу в Мадриді на стадіоні Альфредо Ді Стефано. Початок гри першого туру групового етапу Ліги чемпіонів 2020/21 – о 19:55. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Поєдинок Реал – Шахтар у прямому ефірі можна дивитися на каналі "Футбол 2", починаючи з 19:50. Перед грою на спеціалізованому каналі о 19:00 стартує студія "Ніч Ліги чемпіонів", яка продовжить ефір о 21:50.

Онлайн матч Реал – Шахтар можна дивитися на платформі oll.tv. З цього сезону з'явилася ще одна опція – перегляд Ліги чемпіонів через сервіс MEGOGO. Трансляція відбуватиметься на одному з 12 поп-ап каналів "Volia Football+".

Шахтар двічі зустрічався з Реалом – на груповому етапі Ліги чемпіонів у 2015-му. У Мадриді іспанці розгромили "гірників", а у Львові українці ледь не створили камбек після 0:4. Шахтар напряму кваліфікувався в основну сітку найпрестижнішого європейського клубного турніру.

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