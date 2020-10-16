Мадридський Реал прийме донецький Шахтар 21 жовтня в першому турі групового етапу ЛЧ 2020/21. Який прогноз на матч Реал – Шахтар та кому віддають перевагу букмекери, читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Реал Мадрид – Шахтар на "Футбол 24" стартує 21 жовтня о 19:55. Поєдинок першого туру Ліги чемпіонів в рамках групи B пройде у Мадриді на стадіоні Альфредо Ді Стефано. Команди зіграють без глядачів – влада Мадрида заборонила відвідування поєдинку через спалах коронавірусу.

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Реал Мадрид – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Фахівці з William Hill віддають перевагу саме Реалу. На перемогу підопічних Зінедіна Зідана можна поставити з коефіцієнтом 1.22. Імовірність нічиєї – 6.50. Перемогу Шахтаря вважають чимось фантастичним – потенційний тріумф команди Луїша Каштру оцінили аж у 13.00. Найімовірнішим підсумком гри вважають перемогу Реала з рахунком 2:0 – коефіцієнт 6.50.

Компанія BWin виставила приблизно ж такі ж котирування. Коефіцієнт 1.25 – на виграш господарів. Потенційна звитяга "гірників" куди менш імовірна – ставки приймають із балом 10.00. Поставивши на нічию, можна збільшити свій виграш рівно в 6 разів. На те, що у матчі буде забито хоча б 3 голи, приймають ставки за 1.44.

Нагадаємо, незадовго до матчу з Реалом Шахтар зіткнувся з величезними проблемами. Все почалося з того, що Тарас Степаненко та Андрій Пятов здали позитивний тест на коронавірус. Вся команда пішла на ізоляцію та пройшла повторне тестування, за результатами якого було виявлено 18 позитивних випадків (з них 9 – серед гравців).

До слова, у групі B також виступають міланський Інтер та Борусія Менхенгладбах, які 21 жовтня з'ясують сильнішого на Джузеппе Меацца.

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