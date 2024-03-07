Реал зіграв унічию з РБ Лейпцигом у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:1). Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.

Реал не найкращим чином гарантував собі путівку до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Після мінімальної виїзної перемоги зірки "бланкос", здається, подумали, що справу вже зроблено. Тому в цій зустрічі в Андрія Луніна було достатньо роботи.

Реал вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, втримавши нічию з РБ Лейпциг – Лунін провів неоднозначний матч

Обидва голи в цій зустрічі були забиті протягом чотирьох хвилин у середині другого тайму. Капітан РБ Лейпциг Орбан відповів на точний удар Вінісіуса Жуніора. Джуд Беллінгем цього разу забити не зумів, але гольовий пас на бразильського форварда оформив.

На 90-й хвилині гості могли забивати другий м'яч, але Дані Ольмо запустив м'яч у поперечину. Луніну і всьому Реалу пощастило...