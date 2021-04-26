У Лізі чемпіонів значення має кожна секунда – тут вона на вагу золота. Миттєва розслабленість і втрата концентрації можуть стати фатальними. Особливо, якщо "проспати" початок поєдинку. Пригадуємо п’ять найбільш ранніх голів в історії турніру.

10,12 секунд – Рой Макай (Баварія – Реал 2:1) 07.03.2007

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У попередніх семи зустрічах того сезону ЛЧ Баварія не забивала жодного разу протягом перших 15 хвилин. Однак після поразки у Мадриді 2:3 на домашню гру 1/8 фіналу мюнхенці вийшли з максимальним налаштуванням і швидко домоглися свого. Роберто Карлос просто подарував м’яч Хасану Саліхаміджичу, а той комфортною передачею вивів на ударну позицію Роя Макая, який записав своє ім’я в історію. Реал не врятував навіть Ікер Касільяс. Рекорд футболіста Баварії зберігається вже протягом 14 років і, здається, має шанс потрапити у категорію вічних досягнень.

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10,96 секунд – Жонас (Валенсія – Байєр 3:1) 01.11.2011

Фото Sports Mole

Останнє оновлення у топ-5 відбулося майже 10 років тому. Нинішній голкіпер лондонського Арсеналу Бернд Лєно, мабуть, згадує той двобій на "Местальї" із жахом. Для 19-річного воротаря леверкузенців то був лише четвертий матч у Лізі чемпіонів. Лєно банально віддав м’яч Жонасу, а потім ще й не зумів виправити свою помилку – удар гравця Валенсії не назвеш таким, що не береться.

20,07 секунд – Жілберто Сілва (ПСВ – Арсенал 0:4) 25.09.2002

Фото Арсенал

"Каноніри" ідеально розпочали перший груповий етап ЛЧ виїзною перемогою у Ейндховені. Героєм зустрічі у Нідерландах став Тьєррі Анрі, який оформив дубль і асистував Жілберто Сілві у епізоді з рекордним взяттям воріт. Гравці ПСВ зі стартових секунд кинулися в активний пресинг, втім проспали кинджальний ривок бразильця і зручний пас Анрі. Відзначимо також і серію взаємних помилок команд у центрі поля, чим все ж таки скористалися гості.

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20,12 секунд – Алессандро Дель П’єро (Манчестер Юнайтед – Ювентус 3:2) 01.10.1997

Фото Ювентус

Єдиний випадок у нашій підбірці, коли команда поступилася після раннього гола. У цьому протистоянні туринці забивали на першій та останній хвилинах (у кінці відзначився Зідан). Однак у проміжку між цими голами господарі тричі вразили ворота суперника зусиллями Шерінгема, Скоулза і Гіггза. Хай там як, варто звернути увагу на красу гола-рекордсмена. Манчестер Юнайтед розіграв м’яч у центрі поля, втратив його та отримав великі проблеми. Екс-тренер львівських Карпат Дімаш Тейшейра довгою передачею (хоч і дещо випадково) вивів на ударну позицію Дель П’єро, а той майстерно прибрав Петера Шмейхеля і відкрив рахунок.

21,06 секунд – Кларенс Зеєдорф (Шальке – Мілан 2:2) 28.09.2005

Фото 90min.com

Замикає нашу п'ятірку відверто спонтанний гол від легенди Мілана Кларенса Зеєдорфа. Каха Каладзе неспішно ввів м'яч у гру з-за бокової, Зеєдорф обігрався із Кака і відважився на удар. Для 32-річного Франка Роста дальній постріл виявився несподіванкою і він незграбно стрибнув у кут – як виявилося, даремно. Щоправда, господарі швидко оговталися і зрівняли рахунок уже на третій хвилині. По перерві Андрій Шевченко відновив перевагу команди Карло Анчелотті, проте Шальке врятувалося від поразки завдяки голу Хаміта Алтинтопа.

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