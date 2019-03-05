Реал – Аякс: Тадіч забив неймовірний гол після суперечливого епізоду – Брих після тривалої паузи зарахував взяття воріт

У матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Реал – Аякс стався неоднозначний епізод.

На 62-ій хвилині матчу хавбек амстердамської команди Душан Тадіч відзначився красивим голом, поклавши м’яч у верхній кут воріт з-за меж штрафного майданчику.

Реал – Аякс – відео голів

Щоправда, головний арбітр поєдинку Фелікс Брих довго спілкувався з відео-асистентом щодо того, чи потрібно зараховувати взяття воріт.

Реал встановив антирекорд в матчі з Аяксом

Справа у тому, що під час зародження атаки Аякса м’яч міг вийти за бокову лінію, але арбітр матчу все ж зарахував гол амстердамців.