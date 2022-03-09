Цьогорічна 1/8 фіналу Ліги чемпіонів багата на симпатичних "пасажирів". Лілль, Зальцбург, Бенфіка, Аякс... Та і половина грандів у своїй нинішній формі не заслуговує грати в чвертьфіналах. Спортінг в списку кандидатів на швидкий виліт був ледве не першим, адже команда Рубена Аморіма заскочила в плей-офф лишень завдяки слабенькій групі й фіаско дортмундської Борусії. До речі, в групі португальців розтрощив ідейно близький до Манчестер Сіті амстердамський Аякс.

Едерсон: Намагаємося розрадити Зінченка

У Спортінга не все добре й у чемпіонаті ("леви" відстають від другого місця на 6 очок), тож шанси на успіх в домашній зустрічі проти Сіті були суто теоретичними. Дива не сталося – ще до перерви англійці відвантажили у ворота португальців 4 голи, а фінальний свисток зафіксував розгром з рахунком 5:0. Тактичні аналітики відзначили хорошу підготовку лісабонців, однак рівень команд просто неспівставний.

Найбільш цікавою особливістю у футболі "містян" в першому матчі стала відмова від фальшивих фулбеків. Саме через цю ідею Пеп залишив у запасі Зінченка, перетягнувши Канселу вліво й несподівано випустивши Стоунза на правому фланзі оборони. Обидва впорались блискуче, але сьогодні Олександру точно мають дати шанс зіграти проти Спортінга з перших хвилин. Гвардіола занадто цінує українця – коуч навіть визнав, що рішення залишити його в запасі у Лісабоні далося дуже нелегко. Втім, наявність у складі всього трьох захисників при відсутності Канселу зіграла в цьому питанні важливішу роль.

Пеп, попри розгром Спортінга, залишився не дуже задоволеним своєю командою. Йому не подобались дрібні втрати м'яча та форма деяких виконавців. Тепер же Сіті зіткнувся з кадровою кризою – і в цьому полягає шанс для лісабонців. Звісно, про чвертьфінал вже можна навіть не мріяти, але грюкнути дверима "леви" точно хотіли б. Щоправда, на минулому тижні вони навіть Марітіму не змогли переграти, а в першому півфіналі Кубка їх переміг Порту – "містяни" ж, своєю чергою, рознесли Манчестер Юнайтед (4:1). Ось такий розклад.

Кадрова ситуація

За словами Гвардіоли, до поєдинку проти Спортінга готуються лише 14 футболістів. Серед втрат "містян" – Аке, Діаш та Вокер, причому останній не зіграє і в першому чвертьфіналі через дискваліфікацію. Крім того, варто не забувати про відсутність Менді. Канселу захворів, і навіть участь Де Брюйне залишається під питанням. Враховуючи результат виїзного матчу, поява Кевіна в старті здається малоймовірною.

Спортінгу не зможе допомогти дискваліфікований Нуньєш. Крім того, під великим сумнівом вихід Поте, Паліньї та Браганси.

Орієнтовні склади на матч Манчестер Сіті – Спортінг

Манчестер Сіті: Едерсон – Стоунз, Фернандінью, Стоунз, Зінченко – Бернарду Сілва, Фоден, Гюндоган – Стерлінг, Жезус, Гріліш

Спортінг: Адан – Інасіо, Коатес, Феддаль – Порро, Ессугу, Угарте, Вінагре – Сарабія, Пауліньо, Сантуш

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Навіть проти ослабленого складу Манчестер Сіті у Спортінга мало шансів, хоча Пеп Гвардіола вихваляв "левів" (як і всіх своїх суперників). Один гол у ворота Едерсона гості провести можуть, та і якісь проблеми вони створять, але навіть за таких умов "містяни" повинні перемогти.

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