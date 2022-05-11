Президент УЄФА Александер Чеферін радить трьом прихильникам Суперліги заспокоїтися, якщо вони все ж планують виступати в Лізі чемпіонів.

"Нова Ліга чемпіонів не схожа на Суперлігу. Тут немає монополії. Ніхто не зобов'язаний грати в наших змаганнях. Проблема в тому, що вони йдуть судитися, а потім хочуть грати у наших змаганнях.

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Ми поважатимемо остаточне рішення судів, але, звичайно, є ймовірність, що Барселона, Реал та Ювентус… Рішення ухвалюватиме дисциплінарна комісія. Вона незалежна, і ми приймемо її рішення. Я сподіваюся, що вони скоро закінчать і залишать це. Насправді це закінчена історія", – цитує Чеферіна Marca.

Нагадаємо, Барселона, Реал та Ювентус залишилися єдиними клубами, які досі публічно не відмовилися від ідеї Суперліги.

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