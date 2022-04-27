Призначення нової судді в Мадриді розв'язує руки футбольному Союзу. Під час засідання 14 червня знову будуть підніматися теми санкцій для Барселони, Реала і Ювентуса, інформує La Gazzetta dello Sport.

Реал, Барселона і Ювентус обговорюють відродження Суперліги – у 2022-му проект повинен отримати друге дихання

Про виключення з єврокубків у наступному сезоні не йдеться, але в кампанії 2023/24 такий сценарій цілком можливий. Спочатку УЄФА хоче вибити з трійки бунтівників штраф у розмірі 15 млн євро та 5% заробітку за одну єврокубкову кампанію. Раніше таке покарання отримали решта 9 клубів, які були у початковому списку засновників Суперліги. Якщо Реал, Барселона і Ювентус відмовляться платити, то в суд передадуть прохання про їхній бан щонайменше на один сезон.

Нагадаємо, 18 квітня минулого року 12 клубів оголосили про створення власного турніру під назвою Суперліга, проте під тиском спільноти і УЄФА проект фактично припинив своє існування вже через 2 доби.

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