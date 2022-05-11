Президент УЕФА Александер Чеферин советует трем поклонникам Суперлиги успокоиться, если они все же планируют выступать в Лиге чемпионов.

"Новая Лига чемпионов не похожа на Суперлигу. Здесь нет монополии. Никто не обязан играть в наших соревнованиях. Проблема в том, что они идут судиться, а затем хотят играть в наших соревнованиях.

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Мы будем уважать окончательное решение судов, но, конечно, есть вероятность, что Барселона, Реал и Ювентус… Решение будет принимать дисциплинарная комиссия. Она независима, и мы примем ее решение. Я надеюсь, что они скоро закончат и оставят это. На самом деле, это законченная история", – цитирует Чеферина Marca.

Напомним, Барселона, Реал и Ювентус остались единственными клубами, до сих пор публично не отказавшимися от идеи Суперлиги.

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