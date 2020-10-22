Реал – Шахтар: українська команда вперше 20 років здолала мадридців – Каштру повторив подвиг Лобановського
06:30 - Читать на русском
Мадридський клуб востаннє поступався українцям у минулому тисячолітті.
завершено
54’ Лука Модріч
59’ Жуніор Вінісіус
Тете 29’
Рафаель Варан 33’
Манор Соломон 41’
29’ Тете
33’ Рафаель Варан
41’ Манор Соломон
54’ Лука Модріч
59’ Жуніор Вінісіус
Донецький клуб сенсаційно здобув виїзну перемогу над чинним чемпіоном Іспанії в рамках групового етапу Ліги чемпіонів.
Реал – Шахтар – 2:3 – відео голів і огляд матчу
Реал востаннє відчував смак поразки у двобої з українською командою ще у далекому 1999 році. Тоді Динамо під керівництвом легендарного Валерія Лобановського обіграло мадридців у Києві (2:0) і вийшло у півфінал Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, у нинішньому розіграші ЛЧ "гірники" змагаються з Реалом, Інтером та Борусією М.
Шахтар сенсаційно обіграв Реал в Мадриді – Зідана знищили за 12 хвилин
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter