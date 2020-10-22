Донецький клуб сенсаційно здобув виїзну перемогу над чинним чемпіоном Іспанії в рамках групового етапу Ліги чемпіонів.

Реал – Шахтар – 2:3 – відео голів і огляд матчу

Реал востаннє відчував смак поразки у двобої з українською командою ще у далекому 1999 році. Тоді Динамо під керівництвом легендарного Валерія Лобановського обіграло мадридців у Києві (2:0) і вийшло у півфінал Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, у нинішньому розіграші ЛЧ "гірники" змагаються з Реалом, Інтером та Борусією М.

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