Мадридский клуб в последний раз уступал украинцам в прошлом тысячелетии.

Донецкий клуб сенсационно одержал выездную победу над действующим чемпионом Испании в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Реал – Шахтер – 2:3 – видео голов и обзор матча

Реал последний раз чувствовал вкус поражения в поединке с украинской командой еще в далеком 1999 году. Тогда Динамо под руководством легендарного Валерия Лобановского обыграло мадридцев в Киеве (2:0) и вышло в полуфинал Лиги чемпионов.

Напомним, в нынешнем розыгрыше ЛЧ "горняки" соревнуются с Реалом, Интером и Боруссией М.

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