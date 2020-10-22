Реал – Шахтер: украинская команда впервые 20 лет одолела мадридцев – Каштру повторил подвиг Лобановского
06:30 - Читати українською
Мадридский клуб в последний раз уступал украинцам в прошлом тысячелетии.
завершено
54’ Лука Модрич
59’ Жуниор Винисиус
Тете 29’
Рафаэль Варан 33’
Манор Соломон 41’
29’ Тете
33’ Рафаэль Варан
41’ Манор Соломон
54’ Лука Модрич
59’ Жуниор Винисиус
Донецкий клуб сенсационно одержал выездную победу над действующим чемпионом Испании в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
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Реал последний раз чувствовал вкус поражения в поединке с украинской командой еще в далеком 1999 году. Тогда Динамо под руководством легендарного Валерия Лобановского обыграло мадридцев в Киеве (2:0) и вышло в полуфинал Лиги чемпионов.
Напомним, в нынешнем розыгрыше ЛЧ "горняки" соревнуются с Реалом, Интером и Боруссией М.
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