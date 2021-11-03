"Ми дуже добре зіграли. Але й проти Інтера ми грали добре, і у першому таймі з Реалом. Футбол залежить від епізодів: у Києві ми пропустили автогол, другий м'яч – наша помилка після ауту. З Шерифом ми пропустили два дуже дурні голи, втративши м'яч у ключовій позиції, звідки суперник провів контратаки. Загалом ми провели хороші матчі у Лізі чемпіонів.

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Зараз у нас є три ключові речі, які ми маємо робити, щоб у наступних сезонах виступати краще у Лізі чемпіонів. Спочатку необхідно перемогти у чемпіонаті України, бо минулого сезону Шахтар не став чемпіоном – закінчив на другому місці. По-друге, важливим є прогрес наших молодих футболістів, таких як Мудрик, Бондаренко, Судаков, Фернандо, Маркос Антоніо, Вітао, Трубін та інші. І третє – трансфери, особливо на тих позиціях, де нам потрібні швидкість та техніка, чого на цей момент не вистачає.

Як оцінюю гру Бензема? Не треба дивитися лише на Бензема. Я вже 15 днів тому відповів на це запитання. Вважаю, що Бензема заслуговує на "Золотий м'яч", на даний момент він один із найсильніших нападників.

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Вінісіус? Він теж дуже сильний гравець. Але я хотів би відповідати на питання, які стосуються моїх футболістів. Насправді, гадаю, неправильно говорити про гравців суперника, бо це стосується Карло Анчелотті. Ми провели дуже гарний матч на Сантьяго Бернабеу. Сумно, що їдемо звідси дуже злими, без очків, бо ми грали добре.

Шанси Шахтаря на євровесну? Ми сюди приїхали перемагати. Залишається ще два поєдинки – у них теж намагатимемося перемогти. Ніхто не очікував, що ми програємо Шерифу, але особливо ніхто не очікував, що Шериф переможе тут, у Мадриді. Нині мають шість очок. Але якщо ми виграємо два матчі, у нас буде сім. Ми маємо намагатися і на це працювати. Щоб грати у Лізі чемпіонів як лідери, потрібно додати три моменти, про які я сказав вище", – цитує тренера сайт "гірників".

Шахтар лише з одним заліковим балом і примарними шансами на єврокубкову весну залишився на дні групи D.

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