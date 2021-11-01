Матч обслуговуватиме француз Бенуа Бастьєн із помічниками, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Реал – Шахтар: Бейл не допоможе мадридцям у матчі-відповіді Ліги чемпіонів

Для 38-річного рефері це другий досвід із "гірниками". У 2017 році він працював у переможному двобої з Манчестер Сіті (2:1). Йому допоможуть лайнсмени Орельєн Бертом'є та Бенжамен Паже. Резервний арбітр – їхній співвітчизник Жеремі Піньяр. Із системою Відеоасистент рефері працюватимуть Віллі Делажо та Саша Штегеманн.

Нагадаємо, що матч Реал – Шахтар відбудеться у середу, 3 листопада. Початок поєдинку о 19:45.

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