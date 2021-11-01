УЕФА выбрал судейскую команду на поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между мадридским Реалом и донецким Шахтером.

Матч будет обслуживать француз Бенуа Бастьен с помощниками, сообщает официальный сайт УЕФА.

Реал – Шахтер: Бейл не поможет мадридцам в ответном матче Лиги чемпионов

Для 38-летнего рефери это второй опыт с "горняками". В 2017 году он работал в победном поединке с Манчестер Сити (2:1). Ему помогут лайнсмены Орельен Бертомье и Бенжамен Паже. Резервный арбитр – их соотечественник Жереми Пиньяр. С системой Видеоассистент рефери будут работать Вилли Делажо и Саша Штегеманн.

Напомним, что матч Реал – Шахтер состоится в среду, 3 ноября. Начало поединка в 19.45.

"За 3:2 над Динамо нам щедро віддячили": дебют на Донбас Арені, шалені камбеки проти Києва, його гармату оцінив закордон