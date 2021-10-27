"Його вже виписали після медичного обстеження. Бейл почав працювати індивідуально, думаю вже через тиждень він тренуватиметься і буде готовий зіграти. Гарет буде готовий до матчу проти Райо Вальєкано", – наводить слова Анчелотті офіційний сайт Реала.

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Слід відзначити, що поєдинок проти Райо Вальєкано запланований на 6 листопада, тож участь валлійця у грі проти Шахтаря (3 листопада) в рамках Ліги чемпіонів, виключена.

До слова, Бейл провів лише 3 поєдинки у складі мадридців у поточному сезоні, у яких забив 1 гол.

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