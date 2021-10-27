Реал – Шахтар: Бейл не допоможе мадридцям у матчі-відповіді Ліги чемпіонів
Головний тренер Реала Карло Анчелотті розповів про терміни відновлення вінгера мадридців Гарета Бейла.
"Його вже виписали після медичного обстеження. Бейл почав працювати індивідуально, думаю вже через тиждень він тренуватиметься і буде готовий зіграти. Гарет буде готовий до матчу проти Райо Вальєкано", – наводить слова Анчелотті офіційний сайт Реала.
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Слід відзначити, що поєдинок проти Райо Вальєкано запланований на 6 листопада, тож участь валлійця у грі проти Шахтаря (3 листопада) в рамках Ліги чемпіонів, виключена.
До слова, Бейл провів лише 3 поєдинки у складі мадридців у поточному сезоні, у яких забив 1 гол.
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