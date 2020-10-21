Шахтар не зміг втримати свої ворота на замку у поєдинку першого туру групового етапу ЛЧ проти Реала.

Шахтар шокував європейських вболівальників, відвантаживши мадридцям три м'ячі без відповіді у першому таймі, але феєрія завершилась після перерви.

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Модріч та Вінісіус зуміли скоротити відставання господарів та продовжити невтішну серію "гірників". Шахтар пропускає вже у 23-му поспіль матчі Ліги чемпіонів, повідомляє Tribuna. Востаннє донецький клуб проводив "сухий" матч у найпрестижнішому клубному турнірі ще у сезоні 2015/16, коли обіграв Мальме (4:0).

Нагадаємо, у нинішньому розіграші ЛЧ "гірники" змагаються з Реалом, Інтером та Борусією М.

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