Шахтер не смог удержать свои ворота на замке в поединке первого тура группового этапа ЛЧ против Реала.

Шахтер шокировал европейских болельщиков, отгрузив мадридцам три безответных мяча в первом тайме, но феерия завершилась после перерыва.

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Модрич и Винисиус сумели сократить отставание хозяев и продолжить неутешительную серию "горняков". Шахтер пропускает уже в 23-м подряд матче Лиги чемпионов, сообщает Tribuna. Последний раз донецкий клуб проводил "сухой" матч в самом престижном клубном турнире еще в сезоне 2015/16, когда обыграл Мальме (4:0).

Напомним, в нынешнем розыгрыше ЛЧ "горняки" соревнуются с Реалом, Интером и Боруссией М.

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