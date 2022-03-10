Спортивный директор ПСЖ Леонардо и президент клуба Нассер Аль-Хелаифи были разозлены из-за вылета парижан на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

После матча Аль-Хелаифи и Леонардо покинули президентскую ложу и пытались найти комнату арбитров, сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники

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Боссы ПСЖ так и не добрались до рефери, а чтобы их успокоить, пришлось вызвать службу безопасности. Отмечается, что подобного поведения управленцев после матчей Лиги чемпионов еще не видели.

Причиной такого возмущения стал первый гол Реала, когда Бензема корпусом сыграл против Доннаруммы, не сыграв в мяч. В итоге вратарь отдал на Винисиуса, который сразу отдал голевую передачу на Карима.

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