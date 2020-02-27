Реал – Манчестер Сіті: мадридці вирішили оскаржити вилучення Серхіо Рамоса

Мадридський Реал подасть апеляцію на рішення про червону картку Серхіо Рамосу арбітра першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського Манчестер Сіті (1:2).

"Вершкові" оскаржать вилучення свого капітана, повідомляє Cadena SER.

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Серхіо Рамос отримав пряму червону картку на 86-й хвилині поєдинку проти "містян". Суворе покарання оборонець отримав за фол останньої надії проти Габріела Жезуса. Обслуговувала матч суддівська бригада на чолі з Даніеле Орсато.

До слова, через дискваліфікацію Серхіо Рамос повинен пропустити матч-відповідь на Етіхаді 17 березня. Вилучення проти Сіті стало вже 4-м для ветерана в історії Ліги чемпіонів.

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