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Реал – Манчестер Сіті: мадридці вирішили оскаржити вилучення Серхіо Рамоса

18:48 346 Читать на русском
Реал – Манчестер Сіті: мадридці вирішили оскаржити вилучення Серхіо Рамоса
Серхіо Рамос / EFE

Мадридський Реал подасть апеляцію на рішення про червону картку Серхіо Рамосу арбітра першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського Манчестер Сіті (1:2).

60’ Іско
86’ Серхіо Рамос
 
Габріел Жезус 78’
Кевін де Брюйне 83’
60’ Іско
78’ Габріел Жезус
83’ Кевін де Брюйне
86’ Серхіо Рамос

"Вершкові" оскаржать вилучення свого капітана, повідомляє Cadena SER.

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Серхіо Рамос отримав пряму червону картку на 86-й хвилині поєдинку проти "містян". Суворе покарання оборонець отримав за фол останньої надії проти Габріела Жезуса. Обслуговувала матч суддівська бригада на чолі з Даніеле Орсато.

До слова, через дискваліфікацію Серхіо Рамос повинен пропустити матч-відповідь на Етіхаді 17 березня. Вилучення проти Сіті стало вже 4-м для ветерана в історії Ліги чемпіонів.

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Реал – Манчестер Сіті – 1:2 – відео голів та огляд матчу
00:50
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Теги
Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Манчестер Сіті Серхіо Рамос Серхіо Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид УЄФА
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