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Реал – Манчестер Сити: мадридцы решили обжаловать удаление Серхио Рамоса

18:48 104 Читати українською
Реал – Манчестер Сити: мадридцы решили обжаловать удаление Серхио Рамоса
Серхио Рамос / EFE

Мадридский Реал подаст апелляцию на решение о красной карточке Серхио Рамосу арбитра первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского Манчестер Сити (1:2).

60’ Иско
86’ Серхио Рамос
 
Габриэл Жезус 78’
Кевин де Брюйне 83’
60’ Иско
78’ Габриэл Жезус
83’ Кевин де Брюйне
86’ Серхио Рамос

"Сливочные" обжалуют удаление своего капитана, сообщает Cadena SER.

Рамос рассказал, как переживает удаление в матче 1/8 Лиги чемпионов против Манчестер Сити

Серхио Рамос получил прямую красную карточку на 86-й минуте поединка против "горожан". Суровое наказание защитник получил за фол последней надежды против Габриэла Жезуса. Обслуживала матч судейская бригада во главе с Даниэле Орсато.

К слову, из-за дисквалификации Серхио Рамос должен пропустить ответный матч на Этихаде 17 марта. Удаление против Сити стало уже 4-м для ветерана в истории Лиги чемпионов.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Манчестер Сити Лига чемпионов Серхио Рамос Серхио Рамос УЕФА
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