Реал – Манчестер Сити: мадридцы решили обжаловать удаление Серхио Рамоса

Мадридский Реал подаст апелляцию на решение о красной карточке Серхио Рамосу арбитра первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского Манчестер Сити (1:2).

"Сливочные" обжалуют удаление своего капитана, сообщает Cadena SER.

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Серхио Рамос получил прямую красную карточку на 86-й минуте поединка против "горожан". Суровое наказание защитник получил за фол последней надежды против Габриэла Жезуса. Обслуживала матч судейская бригада во главе с Даниэле Орсато.

К слову, из-за дисквалификации Серхио Рамос должен пропустить ответный матч на Этихаде 17 марта. Удаление против Сити стало уже 4-м для ветерана в истории Лиги чемпионов.

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