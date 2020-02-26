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Реал – Манчестер Сіті: Ляпорт знову зазнав травми – захисник лише нещодавно повернувся на поле після тривалого лікування

26 лютого 23:14 229 Читать на русском
Реал – Манчестер Сіті: Ляпорт знову зазнав травми – захисник лише нещодавно повернувся на поле після тривалого лікування
Емерік Ляпорт / ВВС

Захисник Манчестер Сіті Емерік Ляпорт не зміг дограти перший матч проти Реала в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

60’ Іско
86’ Серхіо Рамос
 
Габріел Жезус 78’
Кевін де Брюйне 83’
60’ Іско
78’ Габріел Жезус
83’ Кевін де Брюйне
86’ Серхіо Рамос

25-річний центрбек вийшов у стартовому складі "містян" на матч проти Реала, але вже на 33 хвилині був змушений покинути поле через травму. Гравець попросив заміну і зі сльозами на очах пішов у роздягальню в супроводі медиків. На заміну вийшов Фернандінью.

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Нагадаємо, що Ляпорт в поточному сезоні пропустив більшість матчів Манчестер Сіті через травму коліна. Він перебував у лазареті "містян" з вересня по січень. Повернувшись, Ляпорт отримав ще одне пошкодження, яке вибило його з гри на 4 тижні. Для французького баска матч проти Реала став лише 8 у складі Манчестер Сіті у цьому сезоні.

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Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Манчестер Сіті Реал Мадрид - Манчестер Сіті Емерік Ляпорт Емерік Ляпорт
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