Реал – Манчестер Сіті: Ляпорт знову зазнав травми – захисник лише нещодавно повернувся на поле після тривалого лікування

Захисник Манчестер Сіті Емерік Ляпорт не зміг дограти перший матч проти Реала в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

25-річний центрбек вийшов у стартовому складі "містян" на матч проти Реала, але вже на 33 хвилині був змушений покинути поле через травму. Гравець попросив заміну і зі сльозами на очах пішов у роздягальню в супроводі медиків. На заміну вийшов Фернандінью.

Реал – Манчестер Сіті: Бензема вийшов на ювілейний матч у Лізі чемпіонів

Нагадаємо, що Ляпорт в поточному сезоні пропустив більшість матчів Манчестер Сіті через травму коліна. Він перебував у лазареті "містян" з вересня по січень. Повернувшись, Ляпорт отримав ще одне пошкодження, яке вибило його з гри на 4 тижні. Для французького баска матч проти Реала став лише 8 у складі Манчестер Сіті у цьому сезоні.

Ліга чемпіонів, озвучено сенсаційний план нового формату – як Динамо хочуть допомогти пробитись в етап мільйонерів