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Реал – Манчестер Сіті: Бензема вийшов на ювілейний матч у Лізі чемпіонів

26 лютого 23:00 227 Читать на русском
Реал – Манчестер Сіті: Бензема вийшов на ювілейний матч у Лізі чемпіонів
Карім Бензема / Фото з відкритих джерел

Нападник "вершкових" Карім Бензема вписав своє ім’я в історію мадридського клубу.

60’ Іско
86’ Серхіо Рамос
 
Габріел Жезус 78’
Кевін де Брюйне 83’
60’ Іско
78’ Габріел Жезус
83’ Кевін де Брюйне
86’ Серхіо Рамос

Французький форвард мадридського Реала Карім Бензема вийшов на поле у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті. Ця гра стала для 32-річного нападника 100-ю у найпрестижнішому єврокубковому турнірі у складі "галактікос".

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Бензема став шостим гравцем в історії Реала, кому підкорилася позначка у 100 або більше матчів у Лізі чемпіонів.

Рекордсменом мадридського клубу є легендарний голкіпер Ікер Касільяс – 150 матчів. У топ-6, окрім вищезгаданих гравців потрапили також: Рауль (130), Серхіо Рамос (124), Роберто Карлос (107) та Кріштіану Роналду (101).

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