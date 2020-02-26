Реал – Манчестер Сіті: Бензема вийшов на ювілейний матч у Лізі чемпіонів

Нападник "вершкових" Карім Бензема вписав своє ім’я в історію мадридського клубу.

Французький форвард мадридського Реала Карім Бензема вийшов на поле у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті. Ця гра стала для 32-річного нападника 100-ю у найпрестижнішому єврокубковому турнірі у складі "галактікос".

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Бензема став шостим гравцем в історії Реала, кому підкорилася позначка у 100 або більше матчів у Лізі чемпіонів.

Рекордсменом мадридського клубу є легендарний голкіпер Ікер Касільяс – 150 матчів. У топ-6, окрім вищезгаданих гравців потрапили також: Рауль (130), Серхіо Рамос (124), Роберто Карлос (107) та Кріштіану Роналду (101).

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